Украинский баскетболист установил два личных рекорда в НБА (видео)

Святослав Михайлюк помог "Детройту" одержать победу.

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк установил два персональных рекорда в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче против "Кливленда" Михайлюк провел на площадке рекордные для своей карьеры в НБА 34 минуты и 30 секунд.

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Также украинец установил личный рекорд по результативным передачам. В этой встрече на его счету 5 ассистов.

Михайлюк записал себе в актив также 12 набранных очков, сделал 1 подбор и 1 перехват. Украинец помог "Детройту" одержать победу со счетом 115:113.

Видео действий Михайлюка в матче с "Кливлендом" опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские баскетболисты провели яркие матчи в НБА.