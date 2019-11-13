«Днепр» на своей площадке одолел «Киев-Баскет» в Кубке ФИБА-Европа

Состоялся матч 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа.

В матче 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа «Днепр» победил «Киев-Баскет». «Днепр» – «Киев-Баскет» – 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17) Днепр (Украина): Шундель (6 + 6 передач), Сизов (5 + 6 подборов), Закурдаев (13), Тимофеенко (11 + 6 подборов), Чумаков (8) — старт; Корниенко (12 + 2 блок-шота), Санон (11 + 5 подборов – 6 потерь), Фесенко (6), Глебов (7). Читайте такжеКиев-Баскет обыграл Днепр в Кубке Европы ФИБА Киев-Баскет: Шепард (17 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Крутоус (6), Близнюк (16 + 5 подборов + 4 передачи), Пустозвонов (10), Коренюк (8 + 5 подборов) — старт; Кондраков, Павлов (8), Эдвин (7), Петров (4 + 6 передач + 3 перехвата).

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