В США фанатки обнажили грудь во время бейсбольного матча (видео)

Двум девушкам пожизненно запретили посещать матчи Главной лиги бейсбола.

Американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер решили оголить грудь на трибунах во время матча Главной лиги бейсбола (MLB) между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос".

Данный эпизод попал в видеотрансляцию матча.

В момент, когда игрок должен был выполнять подачу, девушки синхронно подняли свои футболки и показали грудь. Бейсболиста смутило такое поведение девушек, из-за чего он не стал бросать мяч.

Увидеть девушек на видео можно в левом верхнем углу экрана.

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) 28 октября 2019 г.

Еще одно видео доступно в Twitter.

Позже выяснилось, что девушки оказались Instagram-моделями, которые постят в сети довольно откровенные фото.

MLB не стала закрывать глаза на данный эпизод и пожизненно запретила двум моделям посещать матчи лиги. Об этом в Twitter сообщила Роуз, прикрепив соответствующее письмо.

УНИАН ранее также сообщал о том, что американский комментатор потерял дар речи, увидев грудь фанатки.