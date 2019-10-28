В США фанатки обнажили грудь во время бейсбольного матча (видео)
Американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер решили оголить грудь на трибунах во время матча Главной лиги бейсбола (MLB) между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос".
Данный эпизод попал в видеотрансляцию матча.
В момент, когда игрок должен был выполнять подачу, девушки синхронно подняли свои футболки и показали грудь. Бейсболиста смутило такое поведение девушек, из-за чего он не стал бросать мяч.
Увидеть девушек на видео можно в левом верхнем углу экрана.
Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x— jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) 28 октября 2019 г.
Еще одно видео доступно в Twitter.
Позже выяснилось, что девушки оказались Instagram-моделями, которые постят в сети довольно откровенные фото.
MLB не стала закрывать глаза на данный эпизод и пожизненно запретила двум моделям посещать матчи лиги. Об этом в Twitter сообщила Роуз, прикрепив соответствующее письмо.
Shit. pic.twitter.com/8YepMP4eA1— Julia Rose (@JuliaRose_33) 28 октября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что американский комментатор потерял дар речи, увидев грудь фанатки.