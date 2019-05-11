Гол в ворота сборной России признан лучшим в первый день ЧМ-2019 по хоккею (видео)
10:09, 11 мая 2019Другое
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Сборная Норвегии забросила самую красивую шайбу первого игрового дня.
Сборная Норвегии / REUTERS
Международная федерация хоккея представила три лучшие шайбы первого игрового дня чемпионата мира по хоккею-2019, который стартовал в Словакии.
Лучшим по итогам первого дня был признан гол защитника сборной Норвегии Йонаса Холоса в ворота сборной России. Норвежский хоккеист поразил ворота соперника броском от синей линии.
На втором месте - шайба, заброшенная нападающим сборной Чехии Якубом Враной, а на третьем - гол форварда российской сборной Никиты Кучерова.
ЧМ-2019 продлится до 26 мая.
Как сообщал УНИАН, в первый игровой день Россия обыграла Норвегию, а Чехия была сильнее Швеции.
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