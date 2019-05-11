ЧМ-2019 по хоккею: Чехия обыграла Швецию, США крупно уступили хозяевам

На чемпионате мира в Словакии состоялось еще два матча.

Сборные Чехии и Словакии стартовали с побед на чемпионате мира-2019 по хоккею. Чехи обыграли действующих чемпионов мира сборную Швеции, а словаки оказались сильнее США. Читайте такжеЧМ-2019 по хоккею: календарь всех матчей Чехия - Швеция - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Шайбы: Врана - 1 (Кубалик), 1:55 - 1:0. Хернквист - 1 (Нюландер, Э. Петтерссон), 20:24 - 1:1. Линдблум - 1 (бол., Густафссон, Братт), 23:01 - 1:2. Кубалик - 1 (Ян Коварж), 36:36 - 2:2. Фролик - 1 (Симон, Ворачек), 40:33 - 3:2. Врана - 2 (Гронек), 55:50 - 4:2. Ян Коварж - 1 (п.в., Ворачек), 59:04 - 5:2. Вратари: Бартошак - Лундквист (56:20 - 56:40, 56:48 - 59:04). США - Словакия - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Шайбы: Сукель - 1 (Студенич), 4:02 - 0:1. Дебринкэт - 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 - 1:1. Чернак - 1 (бол., Секера), 21:52 - 1:2. Татар - 1 (Паник), 24:58 - 1:3. Криштоф - 1 (Маринчин), 55:54 - 1:4. Вратари: Шнайдер - Рибар Как сообщал УНИАН, в стартовых матчах турнира Канада проиграла Финляндии, а Россия обыграла Норвегию.

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