Украинская биатлонистка сыграет свадьбу с российским спортсменом в Тернополе

Избранник Марии Кручовой - российский биатлонист Александр Логинов.

Украинская биатлонистка Мария Кручова 12 мая выйдет замуж за россиянина Александра Логинова. Свадебная церемония пройдет в Тернополе. До этого спортсмены уже расписались в Саратове, сообщает "Трибуна".

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Ранее государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев в интервью XSPORT заявил, что Кручова закончила карьеру и намерена сконцентрироваться на личной жизни. Позже биатлонистка опровергла эту информацию.

Россиянин Александр Логинов – трехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпион Европы по биатлону. Прошлый сезон он закончил на втором месте в общем зачете Кубка мира.

Наивысшим достижением в карьере 24-летней украинки Марии Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году. В этом году Кручова также дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где заняла 73-е место в спринте.