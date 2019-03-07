Чемпионат мира по биатлону. С тревожными ожиданиями

Собственно, подобное уже случилось в 2018-м, но год назад главным турниром был все-таки не чемпионат мира, а Олимпиада. А вот в нынешнем сезоне украинский биатлон может прервать свою впечатляющую серию успехов. С 2011 года, в течение двух олимпийских циклов подряд сборная Украины не возвращалась с мировых первенств без наград. Это могли быть и две бронзы (ЧМ-2011) и даже одна (ЧМ-2012), или полный комплект наград – золото, серебро и две бронзы (ЧМ-2013), но каждый раз – и до золотого олимпийского триумфа эстафеты в Сочи-2014, и после – наша команда возвращалась с наградами.

Тревожным звонком прозвенела Олимпиада в Пхенчхане, где украинские биатлонисты не были и близко к борьбе за награды. А что же будет теперь?..

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Сборная Украины собрала свой сильнейший на сегодня состав на мировое первенство в Швецию. Исключение составляет лишь Елена Пидгрушная, которая, из-за больших проблем со здоровьем, досрочно прервала сезон буквально месяц назад. Спортсменка не смогла финишировать в трех гонках на протяжении года и, в итоге, было принято решение обследовать ее в одном из киевских специализированных медцентров. У Елены был обнаружен миокардит в острой стадии, который грозил, в том числе и фатальными последствиями в случае продолжения выступлений. Врачи пока не настаивают на полном завершении карьеры, но в ближайшие месяцы титулованной спортсменке – чемпионке мира и Олимпиады-2014, предписан полный покой. А заодно, будет время и подумать на досуге о продолжении выступлений. В принципе, Пидгрушная уже сказала свое веское слово в мировом спорте. И для дальнейших выступлений нужна мощная мотивация. Найдет ли е спортсменка?

То же самое можно сказать и про сестер Семеренко, и даже самую молодую из нашей четверки олимпийских чемпионок – Юлию Джиму. Биатлон не стоит на месте, а технический прогресс (в современном биатлоне ключевую роль играет смазка на лыжах, которая позволяет существенно выиграть по скорости у оппоненток) играет на руку молодым и более физически крепким атлетам. Промахи на стрельбе и, как следствие, преодоленные после этого штрафные круги зачастую удается нивелировать за счет высокой скорости на дистанции. И даже 29-летняя Джима уже зачастую проигрывает более молодым немкам, француженкам и шведкам. Что уж говорить о других наших примах, которым за 30?

Между тем, сезон 2018/19 начинался достаточно оптимистично для нашей команды. Руководство Федерации биатлона Украины пригласило на работу с нашей женской командой известного российского специалиста Андрея Прокунина и результат был получен в первой же официальной гонке сезона. В индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Поклюке (Словения) Юлия Джима выиграла золотую медаль. Собственно, это был первый и последний успех украинских биатлонистов в сезоне 2018/19. Результаты второго по значимости Кубка IBU и чемпионата Европы во внимание брать не будем, так как сильнейшие биатлонисты мира в таких соревнованиях, как правило, не задействованы.

В этом сезоне для наших биатлонисток за счастье было попасть в десятку сильнейших отдельно взятой гонки, что уже было поводом для многочисленных заголовков в СМИ. А вышеупомянутый российский специалист Прокунин только разводил руками и активно ротировал состав. Но, находящиеся за спинами олимпийских чемпионок Анастасия Меркушина, Яна Бондарь, Юлия Журавок, Надежда Белкина, Мария Кручова и Ольга Абрамова не могли бороться за призовые места и подавно. Банальное отсутствие опыта выступлений на соревнованиях уровня Кубка мира делало их результаты предсказуемо посредственными. Кстати, всего за сезон под руководством нашего тренерского штаба прошли десять биатлонисток.

Ничуть не лучше шли дела и у нашей мужской команды, хоть тут и был более стабильный состав. Словенский специалист Юрай Санитра задействовал в гонках семь биатлетов, один из которых – Тарас Лесюк – ездил только на заокеанские этапы в США и Канаду. Эти этапы, кстати, как и соревнования Кубка IBU и чемпионаты Европы, пропускают многие ведущие мировые атлеты, который предпочитают оставаться в Европе и целенаправленно готовиться к чемпионату мира. А тренерские штабы национальных команд охотно пользуются этим обстоятельством, чтобы лишний раз «обкатать» молодежь из второго состава команды. Костяк же сборной Украины в этом году составляли шесть атлетов – Дмитрий Пидручный, Артем, Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Виталий Кильчицкий.

Лучшим результатом сезона стало 6-е место, показанное нашими спортсменами дважды. Семенов вошел в Топ-6 в первой же индивидуальной гонке в словенской Поклюке, а Пидручный – в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Более, ни в одном из стартов Кубка нашим биатлонистам так и не удалось попасть даже в Топ-10. Исключение составляли эстафеты, где, правда, не попасть в десятку лучших сложнее, чем попасть…

Причины столь провального сезона лежат на поверхности. В украинском биатлоне пока не могут воспитать новое поколение победителей, а те, кто ковал славу наших стреляющих лыжников – уже прошли пик своей формы и вряд ли смогут вернуться на пьедестал всерьез и надолго. Так, пример Юлии Джимы, покорившей индивидуальную гонку в самом начале сезона и тут же ушедшей в тень – ярко говорит сам за себя.

Пик успехов нашей команды пришелся на 2013-2015 годы, когда кроме золотых медалей рутинных гонок этапов Кубка мира, украинки постоянно нас радовали золотом больших турниров – в 2013-м году победа на ЧМ в спринте Елены Пидгрушной, в 2014-м олимпийское золото Сочи и в 2015-м – золото ЧМ в масс-старте Валентины Семеренко. Медали, последовавшие на ЧМ 2016 и 2017 годов были отчасти «случайными». Хотя, как известно, в большом спорте «никогда и ничего случайно не происходит».

Но то поколение атлетов неумолимо уходит. Руководителям Федерации биатлона Украины стоит подумать о резком омоложении команды, дать шанс сегодняшним участникам Кубка IBU стабильно выступать в Кубке мира, пусть и в ущерб успешным результатам на какое-то время, которое понадобится для адаптации в компании сильнейших спортсменов мира. Тем более, в этом году тех самых успешных результатов и не было, как таковых. Пока же, в Федерации склонны скорее размышлять о том, сможет ли продолжить карьеру Елена Пидгрушная, что будет с сестрами Семеренко и найдет ли в себе мотивацию для продолжения карьеры Юлия Джима…

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Предыдущие чемпионаты мира в Эстерсунде проводились в далеком 1970-м и не таком уж далеком 2008-м годах. За 10 лет поменялось многое. А подавляющее большинство спортсменов уже успели завершить карьеру.

За 11 дней – с 7 по 17 марта – «стреляющие лыжники» успеют разыграть 12 комплектов наград, в мужском и женском спринтах, масс-стартах, гонках преследования, индивидуальных гонках и эстафетах. Два комплекта будут разыграны в относительно новых дисциплинах – смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете. Всего каких-то 11 лет назад на чемпионате мира в Эстерсунде одиночной смешанной эстафеты не было даже в программе соревнований.

Кстати, предыдущий чемпионат мира в Эстерсунде запомнился двумя бронзовыми медалями Оксаны Хвостенко – в спринте и индивидуальной гонке. Кроме того, сборная Украины завоевала серебро в эстафете, где, помимо Хвостенко выступали Оксана Яковлева и тогда еще юные сестры Валентина и Вита Семеренко. А в общекомандном зачете сборная Украины заняла почетное 4-е место, вслед за грандами мирового биатлона – Германией, Норвегией и Россией, которые на троих завевали все 11 золотых медалей того турнира.

Увы, надежд на повторение успеха мало…

Кирилл Стадниченко