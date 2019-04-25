Львовский Барком-Кажаны во второй раз подряд стал чемпионом Украины по волейболу

В финальной серии до трех побед львовяне одолели "Сердце Подолья" из Винницы.

В Виннице состоялся третий финальный матч чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местный клуб «Сердце Подолья» принимал львовский «Барком-Кажаны». Учитывая то, что первые две встречи соперников завершились победами львовян, гостям оставалось сделать до чемпионского титула один шаг.

Как сообщает пресс-служба ФВУ, сначала соперники обменялись выигранными партиями. Стартовый сет выиграли хозяева площадки - 25:23, а затем успех был на стороне "Баркома" - 16:25. Очень интересно проходила третья партия, в которой команды долго не хотели уступать друг другу. Но при счете 29:29 два решающих очка взяли винничане.

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Скорее всего, третья партия забрала у игроков «Сердца Подолья» слишком много физических и эмоциональных сил, и они по всем показателям проиграли четвертый сет - 18:25, а потом и пятый - 7:15.

Больше всего очков у победителей набрали Юрий Томин (29), Юрий Семенюк (21), Евгений Кисилюк (17), Александр Гладенко (14) и Олег Шевченко (11). У хозяев площадки следует отметить Андрея Горбенко (19 очков), Сергея Руденко (14), Александра Терещука и Владимира Сидоренко (по 10).

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины

Финальная серия (до трех побед). Матч №3

"Сердце Подолья" (Винница) - "Барком-Кажаны" (Львов) - 2:3 (25:23, 16:25 31:29, 18:25, 7:25)

Счет в серии - 0:3

В итоге львовский «Барком-Летучие мыши» во второй раз подряд стал чемпионом Украины. Волейбольный клуб «Сердце Подолья» впервые в своей истории завоевал серебряные награды, а бронзовые медали чуть раньше выиграли волейболисты «МХП-Винница».