Торонто повел в серии против Орландо, Оклахома обыграла Портленд в плей-офф НБА (видео)

"Бостон" повел в серии с "Индианой" - 3:0.

Накануне состоялись третьи матчи первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Самого ощутимого преимущества добился "Бостон" в противостоянии с "Индианой", который повел в серии - 3:0. Орландо Мэджик — Торонто Рэпторс 93:98 (21:26, 24:22, 20:28, 28:22) Орландо: Росс (24), Вучевич (22 + 14 подборов), Айзек (14), Гордон (10) Торонто: Сиакам (30 + 11 подборов), Леонард (16 + 10 подборов), Грин (13), Лоури (12 + 10 передач) Счет в серии — 1:2. Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс 96:104 (28:41, 33:18, 12:21, 23:24) Индиана: Эванс (19), Богданович (15), Тернер (13), Сабонис (12), Мэттьюз (11), Янг (11), Коллисон (10) Бостон: Браун (23), Ирвинг (19 + 10 передач), Тэйтум (18), Хорфорд (16), Моррис (11) Счет в серии — 0:3. Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26) Оклахома: Уэстбрук (33 + 11 передач), Джордж (22), Грант (18), Шредер (17), Адамс (10) Портленд: Лиллард (32), МакКоллум (21), Кантер (19) Счет в серии — 1:2.

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