Бруклин обыграл Милуоки, Филадельфия одолела Чикаго в НБА

Состоялись два поединка регулярного чемпионата.

Накануне прошли два поединка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации - "Бруклин" обыграл "Милуоки", а "Филадельфия одолела "Чикаго". «Милуоки» – «Бруклин» 128:133 (26:34, 39:32, 31:42, 32:25) «Милуоки»: Бледсоу (33 + 11 передач), Миддлтон (24), Браун (11), Лопес (7 + 8 подборов), Уилсон (5 + 7 подборов) - старт; Ильясова (12 + 7 подборов), Хилл (14), Фрэйзер (9), Коннотон (13 + 8 подборов) «Бруклин»: Расселл (25 + 10 передач), Харрис (14), Куруч (11), Аллен (10 + 7 подборов), Кэрролл (4) - старт; Дэвис (10), Дадли (16), Динуидди (10), Грэм (9), Леверт (24) «Чикаго» – «Филадельфия» 96:116 (20:24, 29:33, 19:29, 28:30) «Чикаго»: Лопес (8), Харрисон (8), Лемон (8 + 8 подборов), Алкинс (7), Селден (4) - старт; Фелисио (5), Сэмпсон (29 + 8 подборов), Арчидьяконо (7), Луваву-Кабарро (14), Сэмпсон (6) «Филадельфия»: Редик (23), Эмбиид (20 + 10 подборов), Харрис (16), Симмонс (14), Скотт (3 + 7 подборов) - старт; Болден (11), Монро (9), Марьянович (10 + 7 подборов), МакКоннелл (7), Милтон (0), Смит (3)

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