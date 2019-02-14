Самым ценным игроком января в Суперлиге Пари-матч стал баскетболист сборной Украины Крутоус

Игровые показатели игрока сборной и столичного клуба 15 очков, 3,8 подбора, 3 передачи в среднем за игру с коэффициентом эффективности 16,8. Что не менее важно команда Крутоуса одержала 5 побед в 5 атчах, 3 из которых были на выезде.

Впервые самым ценным игроком месяца в текущем сезоне Суперлиги Пари-Матч стал баскетболист сборной Украины.

Павел Крутоус был единоличным лидером тренерских опросов в течение января, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Именно его фамилия чаще всего упоминалось при формировании символических сборных тура. В тренерском рейтинге за игроком «Киев-Баскета» расположились Сергей Павлов из «Химика» и Малик Трент с БК «Запорожье», которые опередили еще одного киевлянина Мориса Крика.

В опросе болельщиков борьба за первенство шла между Маликом Тернтом и Александром Мішулою из «Днепра». Они довольно ощутимо оторвались от Александра Кольченка из «Черкасских Обезьян» и несколько меньше от латвийского легионера БК «Одесса» Арнолдса Хелманіса.

В то время как в топ-3 аналитиков ТМ Пари-Матч были представлены лишь украинские игроки из клубов, которые находятся в верхней половине турнирной таблицы Суперлиги Пари-Матч: Павел Крутоус, Александр Мішула и Сергей Павлов. В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в январе стал киевлянин Павел Крутоус. Игровые показатели игрока сборной и столичного клуба 15 очков, 3,8 подбора, 3 передачи в среднем за игру с коэффициентом эффективности 16,8. Что не менее важно команда Крутоуса одержала 5 побед в 5 атчах, 3 из которых были на выезде.

Напомним, как и в прошлом сезоне, ТМ Пари-Матч ежемесячно определяет лучшего игрока чемпионата. Во внимание берутся следующие составляющие: результаты голосования болельщиков, итоги еженедельного опроса тренеров и оценка специалистов ТМ Пари-Матч. В этом месяце результаты были следующими:

Голосование болельщиков: Малик Трент – 32% - 3 балла, Александр Мішула – 27% - 2 балла; Арнолдс Хелманіс - 20% и, соответственно, 1 балл.

Опрос тренеров: Павел Крутоус - 10 раз в течение января назывался тренерами команд Суперлиги Пари-Матч в составе сборных тура – 3 балла, Сергей Павлов и Малик Трент – по 8 раз и, соответственно, по 2 балла; Морис Крик 7 раз - 1 балл.

Оценка экспертов ТМ Пари-Матч: Павел Крутоус – 3 балла, Александр Мішула – 2 балла, Сергей Павлов – 1 балл.

В итоге лучшую сумму баллов собрал Павел Крутоус 3 + 3 = 6, вторым стал Малик Трент 3 + 2 = 5, третьим Александр Мішула (2+2), 3 балла получил Сергей Павлов (2+1).