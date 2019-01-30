МХК «Динамо» в одну шайбу обыграло «Ледяных Волков» в напряженном матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

В Харькове состоялся матч 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором МХК «Динамо» принимал «Ледяных Волков».

Игра завершилась со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл Алексей Сиротенко, добив игровой снаряд в ворота после броска Богдана Наливайко. Следующую шайбу зрителям пришлось ждать до середины второго периода, когда «Ледяным Волкам» удалось сравнять счёт – Иван Федосов реализовал численное преимущество своей команды.

Самым результативным выдался заключительный период матча. Сначала в воротах Виталия Власенко дважды, усилиями Сергея Пойманова и Дмитрия Халина, отличились харьковчане, и к 52-й минуте счёт на табло был 3:1. Однако буквально в течение пары минут «Ледяным Волкам» удалось отыграться: сначала шайбу забросил Александр Найдёнов, а затем штрафной бросок реализовал Алексей Овчинников.

Равный счёт на табло держался до 58-й минуты, когда забросил Никита Олейник. Этот гол прервал 16-матчевую "сухую" серию нападающего харьковчан и принёс победу МХК «Динамо».

МХК «Динамо» - «Ледяные Волки» 4:3 (1:0; 0:1; 3:2)

Шайбы: 1:0 Сиротенко (Халин, Наливайко), 02:02. 1:1 Федосов (Микульчик, Шабанов - больш.), 28:04. 2:1 Пойманов (Сиротенко, Халин), 46:39. 3:1 Халин (Пойманов), 51:13. 3:2 Найдёнов (Дворник, Бурнатов), 51:22. 3:3 Овчинников (штрафн. бросок), 54:38. 4:3 Олейник (Скрипец, Фирсов), 57:36.