В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 марта пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.
Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть
Начало церемонии - в 14.00.
Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обе - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Рома" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аякс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия)
В ходе жеребьевки будут сформированы четвертьфинальные пары, а также станет известно, кто с кем сможет сыграть в полуфиналах. Кроме того, будет определен номинальный хозяин финала.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
Онлайн-трансляция
Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая. Финал запланирован на 26 мая в польском городе Гданск.
При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд. Представители одной страны смогут встретиться друг с другом.
Все участники 1/4 финала в одной картинке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram