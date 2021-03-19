За трофей продолжают борьбу 8 команд.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 марта пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть

Начало церемонии - в 14.00.

Борьбу в турнире продолжают следующие команды: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обе - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Рома" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аякс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия)

В ходе жеребьевки будут сформированы четвертьфинальные пары, а также станет известно, кто с кем сможет сыграть в полуфиналах. Кроме того, будет определен номинальный хозяин финала.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Онлайн-трансляция

Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая. Финал запланирован на 26 мая в польском городе Гданск.

При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд. Представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

Все участники 1/4 финала в одной картинке.

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Автор: Будрин Артем