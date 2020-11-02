"Динамо" осталось сразу без восьми игроков перед вылетом в Барселону.

Киевское "Динамо" сообщило о результатах тестирования на COVID-19, которое было проведено в команде перед вылетом на матч Лиги чемпионов против "Барселоны".

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

"Динамо" подтвердило информацию, которая появилась ранее, о том, что коронавирус выявлен у Георгия Цитаишвили, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. При этом стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал также Денис Гармаш.

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Кроме того, инфицированы коронавирусом ассистент главного тренера Эмил Карас и четыре представителя персонала команды.

"Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили в "Динамо".

Напомним, матч против "Барселоны" "Динамо" проведет 4 ноября.

Таким образом, с учетом трех футболистов, которые заразились ранее (Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко), в общей сложности в этой игре не смогут принять участие сразу восемь динамовцев.

Коронавирус в "Динамо": что было раньше

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Автор: Антон Дударь