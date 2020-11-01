Еще пять футболистов "Динамо" заразились коронавирусом.
Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
Положительные тесты на COVID-19 сдали Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуцэ и Георгий Цитаишвили.
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Кроме того, коронавирусом заразился ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас и несколько врачей команды.
У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.
В первую команду из дублирующего состава вызван левый защитник Константин Вивчаренко.
Напомним, 4 ноября "Динамо" предстоит провести матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
Коронавирус в "Динамо": что было раньше
- Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе - тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже положительный тест на COVID-19 сдал еще один вратарь - Денис Бойко.
- "Динамо" всей командой находится на изоляции на базе в Конча-Заспе.
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