Николай Шапаренко не сыграет против Барселоны / фото ФК Динамо Киев

Еще пять футболистов "Динамо" заразились коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Положительные тесты на COVID-19 сдали Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуцэ и Георгий Цитаишвили.

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Кроме того, коронавирусом заразился ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас и несколько врачей команды.

У большинства из них болезнь протекает бессимптомно.

В первую команду из дублирующего состава вызван левый защитник Константин Вивчаренко.

Напомним, 4 ноября "Динамо" предстоит провести матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Коронавирус в "Динамо": что было раньше

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Автор: Антон Дударь