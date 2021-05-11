Владислав Кулач, по информации СМИ, близок к смене клуба.

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач время может стать игроком киевского "Динамо".

Об этом сообщает "Динамомания".

Источник утверждает, что лучший бомбардир УПЛ 2020-2021 уже в ближайшее время подпишет контракт с киевским клубом.

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Его контракт с "Ворсклой" подходит к завершению, и он может присоединиться к "Динамо" в статусе свободного агента.

Также отмечается, что нападающий Фран Соль, который в этом сезоне играл на правах аренды за "Тенерифе", вернется в "Динамо".

Владислав Кулач: карьера и достижения

28-летний Кулач является воспитанником "Олимпика-УОР" и "Шахтера".

За свою карьеру он успел поиграть за "Ильичевец", "Металлург" Запорожье", "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", венгерский "Гонвед" и дважды защищал цвета "Ворсклы".

В сезоне 2020-2021 он забил в УПЛ 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ - с "Зарей" и "Ворсклой".

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Автор: Антон Дударь