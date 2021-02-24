Белорусский специалист раскритиковал чемпиона мира.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал перспективы форварда киевлян Владислава Супряги.

Об этом стало известно из его интервью для Sportarena.

"Супряга у нас был недолго, по-моему, впервые вышел на игру с "Аяксом". Трудно выйти, когда на стадионе 80 тысяч, плей-офф Лиги чемпионов. Может, мы его выпустили, где-то рискуя. Но я перед этим разговаривал и с Димой Михайленко, у которого он играл. Сказал, что есть хорошие качества, но почему он им не пользуется - вопрос к самому Супряге. Ну и влияние агентов", - ностальгирует экс-наставник "бело-синих".

"Когда Супряга забивал за "Днепр", все начинали: "Вот, уже не Владик, а Влад". А оказывается, что он еще Владик. Ему нужно было немножко вернуться на другую орбиту. Да, он стал чемпионом мира. Но это только молодежный чемпионат мира. Надо стиснуть зубы и продолжать работать", - с нотками критики упрекнул нападающего 47-летний белорусский специалист.

Заметим, что в текущем сезоне Супряга 12 раз выходил на поле в составе "Динамо" и отметился двумя забитыми мячами.

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Автор: Будрин Артем