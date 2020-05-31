Шахтер - Динамо: онлайн матча УПЛ

Поединок украинских грандов проходил без болельщиков.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретились в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходил на НСК "Олимпийский".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

УПЛ, 24-й тур

Шахтер - Динамо - 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84), Марлос (Фернандо, 76), Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Тайсон (Соломон, 84), Мораес (Тете, 76)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цитаишвили (Караваев, 76), Буяльский (Дуэлунд, 89), Вербич, Русин (Де Пена, 76)

Предупреждения: Попов - Исмаили, Коваленко

Видеообзор матча

Онлайн-трансляция матча

Номинальным хозяином поединка является донецкая команда, но игру перенесли в Киев - "горняки" решили до конца сезона переехать из Харькова в столицу. Тем не менее, преимущество киевлян в этом аспекте все равно прослеживается с трудом, ведь матч будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Лимит присутствующих на стадионе - всего 200 человек.

Шахтер - Динамо: анонс матча

"Шахтер" опережает "Динамо" и "Зарю" на 13 очков, поэтому речи про чемпионскую гонку не идет. Скорее свою задачу решают динамовцы, которые ведут борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

В этом сезоне команды провели друг с другом четыре поединка. В Суперкубке и 1/8 финала Кубка сильнее были киевляне - 2:1 и 2:1 в овертайме соответственно. Зато в двух матчах УПЛ победу праздновал "Шахтер" - 2:1 и 1:0.

Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

После выхода из карантина команды провели всего по два контрольных поединка и вряд ли успели набрать оптимальные кондиции.

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