Шахтер - Динамо: где смотреть матч УПЛ

Гранды украинского футбола проведут первый матч после возобновления сезона.

31 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет всеукраинское дерби между "Шахтером" и "Динамо". Команды сыграют в рамках 24-го тура УПЛ.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

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Прямую трансляцию противостояния грандов украинского футбола можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Перед началом встречи эксперты в студии обсудят шансы команд.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет без зрителей.

После 23 туров "горняки" набрали 59 очков и уверенно лидируют в УПЛ. У "Динамо" - 46 пунктов и третье место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис сравнил предстоящий матч "Шахтера" и "Динамо" с товарищеской игрой.

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