Шахтер - Динамо: где смотреть матч УПЛ
13:36, 30 мая 2020Футбол
125 0
Гранды украинского футбола проведут первый матч после возобновления сезона.
Шахтер и Динамо встретятся в пятый раз в сезоне / фото ФК Динамо Киев
31 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет всеукраинское дерби между "Шахтером" и "Динамо". Команды сыграют в рамках 24-го тура УПЛ.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.
Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
Читайте такжеШахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ
Прямую трансляцию противостояния грандов украинского футбола можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Перед началом встречи эксперты в студии обсудят шансы команд.
Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет без зрителей.
После 23 туров "горняки" набрали 59 очков и уверенно лидируют в УПЛ. У "Динамо" - 46 пунктов и третье место.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис сравнил предстоящий матч "Шахтера" и "Динамо" с товарищеской игрой.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter