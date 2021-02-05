Коноплянка набрал великолепный тонус и забил четвертый гол в 2021 году / фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел очередной спарринг.

"Горняки" встречались с боснийским "Борацем" и уверенно победили. В первом тайме дублем отметился полузащитник Евгений Коноплянка.

"Шахтер" - "Борац Баня Лука" - 2:0

Голы: Коноплянка (39, 41)

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32)

Ранее 3 февраля "Шахтер" в контрольном матче не смог обыграть "Мариуполь".

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Автор: Будрин Артем