Коноплянка набрал великолепный тонус и забил четвертый гол в 2021 году / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел очередной спарринг.
"Горняки" встречались с боснийским "Борацем" и уверенно победили. В первом тайме дублем отметился полузащитник Евгений Коноплянка.
"Шахтер" - "Борац Баня Лука" - 2:0
Голы: Коноплянка (39, 41)
"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32)
Ранее 3 февраля "Шахтер" в контрольном матче не смог обыграть "Мариуполь".
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Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- Первый сбор "Шахтера" также прошел в Турции с 17 по 26 января. Второй сбор проходил с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче на первом сборе "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, затем упустил победу в поединке с болгарской командой, а в третьей игре разгромил представителя Македонии.
- На втором сборе "Шахтер" ранее не сумел обыграть " Црвену Звезду" и "Слован".
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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