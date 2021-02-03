"Горняки" потерпели минимальное поражение в контрольном матче.

Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел второй контрольный матч за день.

Вечером "горняки" встречались с чемпионом Словакии "Слованом" и потепели минимальное поражение.

"Шахтер" - "Слован" - 0:1

Гол: Даниэл (87)

"Шахтер": Трубин (Гриценко, 69), Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат, Патрик, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Дентиньо

Ранее 3 февраля "Шахтер" в контрольном матче не смог обыграть "Мариуполь".

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Автор: Антон Дударь