Шахтер встречался со Слованом / фото twitter.com/FCShakhtar
Донецкий "Шахтер" на сборе в Турции провел второй контрольный матч за день.
Вечером "горняки" встречались с чемпионом Словакии "Слованом" и потепели минимальное поражение.
"Шахтер" - "Слован" - 0:1
Гол: Даниэл (87)
"Шахтер": Трубин (Гриценко, 69), Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат, Патрик, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Дентиньо
Ранее 3 февраля "Шахтер" в контрольном матче не смог обыграть "Мариуполь".
Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- Первый сбор "Шахтера" также прошел в Турции с 17 по 26 января. Второй сбор проходит с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче на первом сборе "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, затем упустил победу в поединке с болгарской командой, а в третьей игре разгромил представителя Македонии.
- На втором сборе "Шахтер" ранее не сумел обыграть "Црвену Звезду".
- В заключительном матче "горняки" сыграют с грузинским "Локомотивом" (5 февраля).
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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