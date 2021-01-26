"Горняки" одержали разгромную победу в матче против "Силекса".

Донецкий "Шахтер" в заключительном матче на первом подготовительном сборе в Турции встречался с представителем Северной Македонии "Силексом".

Поединок завершился разгромной победой "Шахтера". "Горняки" пропустили первыми, но после перерыва отправили в ворота соперника четыре мяча.

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"Шахтер" - "Силекс" - 4:1

Голы: Патрик (55), Корниенко (65), Степаненко (68), Додо (90) - Тантуровски (42)

"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Матвиенко, Хочолава, Витао, Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Мудрик, Мораес

"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Корниенко (Сиприано, 79), Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Судаков, Фернандо, Дентиньо

Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать

"Шахтер" 17 января отправился на первый зимний сбор в Турцию. Второй сбор также пройдет в Турции с 29 января по 5 февраля.

В первом контрольном матче "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, а затем упустил победу в поединке с болгарской командой.

"Шахтер" также должен был сыграть с "Марибором", но матч отменили "в целях безопасности".

Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь