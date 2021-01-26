Алан Патрик и Тарас Степаненко отличились забитыми голами / фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" в заключительном матче на первом подготовительном сборе в Турции встречался с представителем Северной Македонии "Силексом".

Поединок завершился разгромной победой "Шахтера". "Горняки" пропустили первыми, но после перерыва отправили в ворота соперника четыре мяча.

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"Шахтер" - "Силекс" - 4:1

Голы: Патрик (55), Корниенко (65), Степаненко (68), Додо (90) - Тантуровски (42)

"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Матвиенко, Хочолава, Витао, Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Мудрик, Мораес

"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Корниенко (Сиприано, 79), Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Судаков, Фернандо, Дентиньо

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Автор: Антон Дударь