Донецкий "Шахтер" в заключительном матче на первом подготовительном сборе в Турции встречался с представителем Северной Македонии "Силексом".
Поединок завершился разгромной победой "Шахтера". "Горняки" пропустили первыми, но после перерыва отправили в ворота соперника четыре мяча.
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"Шахтер" - "Силекс" - 4:1
Голы: Патрик (55), Корниенко (65), Степаненко (68), Додо (90) - Тантуровски (42)
"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Матвиенко, Хочолава, Витао, Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Мудрик, Мораес
"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Корниенко (Сиприано, 79), Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Судаков, Фернандо, Дентиньо
Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- "Шахтер" 17 января отправился на первый зимний сбор в Турцию. Второй сбор также пройдет в Турции с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, а затем упустил победу в поединке с болгарской командой.
- "Шахтер" также должен был сыграть с "Марибором", но матч отменили "в целях безопасности".
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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