Евгений Коноплянка забил свой второй гол в 2021 году / фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" провел очередной контрольный матч на втором турецком сборе. "Горняки" встречались с клубом УПЛ - "Мариуполем".

Команды сыграли бодрый поединок с результативной ничьей - 2:2.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 - Бондаренко, 51 Кащук, 67 

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 69), Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо 

"Мариуполь": Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк (Драмбаєв, 46), Быков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Потапов, 46)

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Автор: Будрин Артем