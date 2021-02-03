Донецкий "Шахтер" провел очередной контрольный матч на втором турецком сборе. "Горняки" встречались с клубом УПЛ - "Мариуполем".
Команды сыграли бодрый поединок с результативной ничьей - 2:2.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 2:2
Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 - Бондаренко, 51 Кащук, 67
"Шахтер": Пятов (Шевченко, 69), Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо
"Мариуполь": Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк (Драмбаєв, 46), Быков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Потапов, 46)
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Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- Первый сбор "Шахтера" также прошел в Турции с 17 по 26 января. Второй сбор проходит с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче на первом сборе "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, затем упустил победу в поединке с болгарской командой, а в третьей игре разгромил представителя Македонии.
- Далее на сборе "горняки" сыграют со словацким "Слованом" (3 февраля) и грузинским "Локомотивом" (5 февраля).
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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