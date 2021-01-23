"Горняки" провели еще один контрольный поединок.

Донецкий "Шахтер" в своем втором матче на сборе в Турции встречался с лидером чемпионата Болгарии "Лудогорцем".

Встреча завершилась вничью - 2:2.

Команда Луиша Каштру вела с разницей в два мяча после голов Манора Соломона и Евгения Коноплянки, однако не смогла удержать свое преимущество.

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"Шахтер" - "Лудогорец" - 2:2

Голы: Соломон, 4, Коноплянка, 55 - Икоко, 58, Коули, 60

"Шахтер" (первый тайм): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко, Соломон, Дентиньо

"Шахтер" (второй тайм): Гриценко, Болбат, Бондарь, Кривцов, Сиприано, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Коноплянка (Мудрик, 70), Фернандо, Мораес

Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать

"Шахтер" 17 января отправился на первый зимний сбор в Турцию. У команды запланировано четыре спарринга.

В первом матче "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб.

Следующий контрольный матч "Шахтер" проведет 25 января против "Марибора", а 26 января "горняки" сыграют с "Силексом".

Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь