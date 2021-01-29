Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались под следствием в Италии.

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес, чтобы отпраздновать день рождения девушки, отправились на горнолыжный курорт в Альпах.

Как сообщает Reuters, отправившись на курорт через границу между регионами Пьемонт и Валле-д’Аоста. Роналду и Родригес, которой исполнилось 27 лет, вероятно, нарушили карантинные меры.

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В полиции региона Валле-д’Аоста подтвердили, что начали расследование в связи с поездкой пары в альпийский город Курмайор.

Дело в том, что перемещение между регионами, относящимися к "оранжевой зоне" (в нее входят в том числе Пьемонт и Валле-д'Аоста), запрещено поставлением правительства. Исключение может составить поездка в свой второй дом или по рабочим вопросам.

Если будет доказано, что Роналду нарушил правила карантина, то наиболее вероятным наказанием для него будет штраф.

Во время своего отдыха Криштиану и Джорджина, в частности, катались на снегоходе и отдыхали в бассейне в горах.

Родригес выложила в сеть видео, на котором они с Роналду целуются в бассейне под открытым небом. После этого футболист вылазит из бассейна и закапывает ноги в снегу.

Также в сети появился ролик, на котором пара сидит на снегоходе.

Напомним, Роналду и Родригес воспитывают четверых детей: дочь Алану, которую девушка родила футболисту, осенью 2017 года, а также Криштиану-младшего, Матео и Еву, рожденных от суррогатных матерей.

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Автор: Антон Дударь