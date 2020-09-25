Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился впечатлениями от матча с "Риекой" (0:2) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
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Специалиста цитирует INDEXHR.
"Думаю, "Риека" выглядела лучше нас в первые полчаса игры, но позже мы держали игру под контролем. Гол в экстра-тайме решил все.
Борьба была равной, обе команды были одинаково хороши. "Риека" смогла добиться превосходства, потому что быстро приспособилась к дождю. Они перестали играть низом и пытаться комбинировать, а нам следовало сделать то же самое", - сказал Костышин.
"Колос": дебют в еврокубках
- "Колос", который еще два сезона назад играл в Первой лиге Украины, дебютировал на евроарене. Команда из Ковалевки пробилась в еврокубки, выиграв плей-офф УПЛ за Лигу Европы.
- "Колос" стал двадцатым украинским клубом, который сыграл в еврокубках.
Ранее в своем первом матче на евроарене в рамках второго раунда квалификации ЛЕ "Колос" на выезде обыграл греческий "Арис".
В Лиге Европы после вылета "Колоса" и "Десны" Украину будет представлять "Заря".
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