Виктор Скрипник считает, что над его командой издеваются "от игры к игре".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник эмоционально прокомментировал матч с "Олимпиком", в котором его команда проиграла со счетом 1:2 из-за спорных судейских решений.

В этой игре арбитры спорно отменили гол "Зари", а также спорно удалили вратаря луганчан.

Свои комментарии Скрипник дал в эфире телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Если так брать - можно очень мало о самой игре говорить. Это продолжается уже много матчей. Не говорю, что подряд, но мне просто жалко моих ребят. Ничего, мы все равно будем третьими. Жалко, что мы подходим туда наверх, а нам дают понюхать, так сказать. Если честно сказать, нервов не хватает".

"Экзотики хватает мне в Украине. Боремся с ветряными мельницами. Все все понимают, но как-то у нас все вот так вот. Ни комментариев решений... Все идет, как оно надо кому-то", - добавил он.

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Скрипник подчеркнул, что в эпизоде с удалением вратарь "Зари" был первым на мяче, а у игрока "Олимпика" был зафиксирован офсайд.

Также он выразил мнение, что над "Зарей" издеваются:

"Мы свое место защитим. Но так нельзя - издеваться от игры к игре. Сейчас - фатальные ошибки. Это уже смешно и очень неприятно. Ребята раздражены ситуацией, в которой мы просто ничего не можем. Какой футбол? Он всегда состоит из таких решений - там передернули, там свистнули, там выгнали, там поставили, там отменили: начинается этот кинозал. Все как-то так у нас, какие-то решения - бред сумасшедшего".

"Судья должен вызывать уважение проделанной работой, сегодня эти судьи у меня уважение не вызвали", - подытожил Скрипник.

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Автор: Антон Дударь