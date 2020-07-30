"Эта страница перевернута": Луческу рассказал о своих чувствах к Шахтеру

Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" для него остался в прошлом.

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих чувствах к "Шахтеру", в котором работал на протяжении двенадцати лет.

Об этом он рассказал в ходе своей первой пресс-конференции в "Динамо".

"Шахтер" для меня - это сумасшедшая история, но это история. Это в прошлом. Эмоции и чувства естественно есть, потому что была проделана огромная и очень классная работа. Но я профессиональный тренер, чувства чувствами, но я должен оставаться профессионалом и двигаться вперед", - отметил тренер.

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Луческу поблагодарил всех, с кем работал в клубе, но подчеркнул, что для него начинается новый этап:

"Очень большое уважение к тому, что было в "Шахтере". Спасибо большое президенту, болельщикам, игрокам, с которым я добился больших результатов. Но эта страница перевернута, начинается новая страница, новая жизнь".

Напомним, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы, после чего работал в "Зените" и сборной Турции. 23 июля 2020 года он возглавил "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор "Шахтера" осудил решение Луческу возглавить "Динамо".

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