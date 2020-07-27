"Мистеры так не поступают": гендиректор Шахтера осудил решение Луческу возглавить Динамо

Сергей Палкин подчеркнул, что, в отличие от тренера, даже "в страшном сне" не стал бы работать в "Динамо".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" Киев.

Об этом Палкин сказал в эфире "Украина 24".

"Мы анализировали причины принятия этого решения, но ответ найти очень сложно. Единственное - президент "Динамо" во время встречи с ультрас сказал, что он разговаривал с Луческу, и тот якобы злой на президента "Шахтера" из-за того, что тот его уволил, и хочет доказать, что это было неправильное решение. Может быть, в этом одна из причин", - сказал Палкин.

Гендиректор "Шахтера" также отметил, что многолетний ассистент Луческу отказался работать в "Динамо":

"Но мы не должны обходить стороной и принятие решения самим Луческу. Я проработал в "Шахтере" больше 17 лет, даже в страшном сне не могу представить, что могу очутиться в "Динамо". Я не иностранец, может, у них это как-то проще происходит. Но, например, первый ассистент Луческу Карло Николини - иностранец - отказался, хотя Луческу его приглашал. Он сказал, что не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера".

"С другой стороны пошел его ассистент Александр Спиридон. Хотя по большому счету его функции сводятся к переводу, а не тренировочному процессу", - добавил Палкин.

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"Если подытожить - вы знаете, что Луческу называют Мистером. Но если взять тот поступок, который он совершил, то мистеры так не поступают", - подчеркнул Палкин.

Кроме того, гендиректор "горняков" рассказал о том, почему в 2016 году "Шахтер" не стал продлевать сотрудничество с Луческу:

"По большому счету Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а он остался на прежнем уровне. Поэтому еще за полгода до окончания контракта президент дал поручение найти варианты по будущему тренеру".

Напомним, Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 годы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Артем Милевский раскритиковал вратаря "Динамо" за поддержку Луческу.

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