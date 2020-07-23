"2020-й, что ты делаешь?": в сети бурно отреагировали на приход Луческу в Динамо
16:12, 23 июля 2020Футбол
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Румынский специалист был официально назначен главным тренером киевского клуба.
Мирча Луческу возглавил Динамо / фото Динамо Киев
В сети бурно обсуждают назначение бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" Киев.
О назначении Луческу было объявлено сегодня, 23 июля. Румынский специалист заключил с "Динамо" двухлетний контракт.
Пользователей сети преимущественно удивил приход румына в "Динамо".
На официальной странице "Динамо" в Facebook некоторые фанаты заявили, что перестанут болеть за киевский клуб.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" ушло в короткий отпуск перед тренировочным сбором.
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