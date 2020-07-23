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"2020-й, что ты делаешь?": в сети бурно отреагировали на приход Луческу в Динамо

16:12, 23 июля 2020
Футбол
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Мирча Луческу возглавил Динамо / фото Динамо Киев

О назначении Луческу было объявлено сегодня, 23 июля. Румынский специалист заключил с "Динамо" двухлетний контракт.

Пользователей сети преимущественно удивил приход румына в "Динамо".

На официальной странице "Динамо" в Facebook некоторые фанаты заявили, что перестанут болеть за киевский клуб.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" ушло в короткий отпуск перед тренировочным сбором.

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