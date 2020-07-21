"Отдых был на карантине": Динамо ушло в короткий отпуск перед тренировочным сбором

Команда соберется для подготовки к новому сезону уже 30 июля.

Киевское "Динамо" отправило всех футболистов в краткосрочный отпуск.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уже 30 июля команда соберется на тренировочной базе в Конча-Заспе, где начнет подготовку к новому сезону. Сбор будет продолжаться порядка трех недель.

"В этот раз летний отпуск будет непродолжительным, ведь очень скоро начнется новый сезон с новыми вызовами и задачами. Да и время на отдых было во время карантина, который длился 2,5 месяца", - говорится в заявлении столичного клуба.

Пока неизвестно, кто будет готовить команду к сезону-2020/21. Ранее пост главного тренера покинул Алексей Михайличенко.

"Динамо" заняло второе место в Премьер-лиге и завоевало путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Предварительно новый сезон УПЛ планируется начать 22 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" может возглавить Сергей Ребров.

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