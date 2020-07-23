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Официально: Луческу возглавил киевское Динамо (фото)

15:06, 23 июля 2020
Футбол
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Игорь Суркис и Мирча Луческу / фото Динамо Киев

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Контракт с 74-летним специалистом заключен на два года с опцией продления еще на год.

"Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

facebook.com/fcdynamoua

Напомним, с 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", с которым выиграл 22 трофея. После этого он работал в российском "Зените" и сборной Турции.

Ранее с поста главного тренера "Динамо" был уволен Алексей Михайличенко.

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным СМИ, "Динамо" отказался возглавить Сергей Ребров.

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