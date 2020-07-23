Официально: Луческу возглавил киевское Динамо (фото)

Мирча Луческу официально представлен в качестве главного тренера "Динамо".

Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо".

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Контракт с 74-летним специалистом заключен на два года с опцией продления еще на год.

"Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Напомним, с 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", с которым выиграл 22 трофея. После этого он работал в российском "Зените" и сборной Турции.

Ранее с поста главного тренера "Динамо" был уволен Алексей Михайличенко.

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным СМИ, "Динамо" отказался возглавить Сергей Ребров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram