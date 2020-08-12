Лига Европы: букмекеры не верят в шансы Шахтера выиграть трофей
Букмекеры обновили котировки на победу в Лиге Европы после того, как определились все полуфиналисты турнира.
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В полуфиналах турнира "Севилья" встретится с "Манчестер Юнайтед", а "Шахтер" будет противостоять "Интеру".
Аналитики считают главным фаворитом в борьбе за трофей соперника "горняков". На победу "Интера" в финале коэффициент составляет 2,60. Вторым наиболее вероятным чемпионом считается "Манчестер Юнайтед" - 2,80.
Коэффициент на "Севилью" - 4,00. "Шахтер" букмекеры считают главным аутсайдером этой четверки - 8,00.
Напомним, начиная с 1/4 финала, Лига Европы проходит в формате "Финала восьми" в Германии. Матч "Шахтера" против "Интера" состоится 17 августа в Дюссельдорфе.
В четвертьфинале "Шахтер" разгромил "Базель", после чего сразу четыре футболиста "горняков" были включены в команду недели в Лиге Европы.
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