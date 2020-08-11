Шахтер с разгромом вышел в полуфинал Лиги Европы (фото)

В четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" прошел "Базель".

Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы 2019-2020, "Финал восьми" которой проходит в Германии.

В одноматчевой дуэли в рамках 1/4 финала "горняки" в Гельзенкирхене разгромили швейцарский "Базель" - 4:1.

"Шахтер" вышел вперед уже на 2-й минуте матча - после подачи углового голкипер "Базеля" ошибся, а Жуниор Мораес нанес точный удар головой.

"Горняки" доминировали на поле и в середине тайма увеличили преимущество. Марлос записал себе в актив вторую голевую передачу, на этот раз на Тайсона, которому отличиться помог рикошет.

До перерыва Мораес мог оформлять дубль, но не сумел переиграть голкипера с близкого расстояния.

Во втором тайме "Шахтер" пережил несколько неприятных эпизодов, а затем довел счет до крупного. Тайсон заработал пенальти, который реализовал Алан Патрик.

На 88-й минуте Додо после паса Тете добил соперника ударом в дальний угол.

В компенсированное время "Базелю" удалось провести гол престижа.

"Шахтер" в третий раз в своей истории пробился в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА. За выход в финал "горняки" будут бороться с итальянским "Интером".

"Шахтер" - "Базель" - 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Волфсвинкел, 90+2

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 85), Алан Патрик (Коваленко, 78), Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85), Мораес (Фернандо, 85)

"Базель": Николич, Петретта, ван дер Верфф (Рамірес, 74), Альдерете, Видмер, Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай, Артур Кабрал (Адемі, 74), Штокер (ван Вольфсфинкел, 74), Пюлюлю

Предупреждения: Патрик, 53, Бондар, 87 - Фрай, 26, Кабрал, 64

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