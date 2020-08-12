Четыре футболиста Шахтера включены в команду недели в Лиге Европы
УЕФА представил символическую сборную по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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В команду лучших игроков этой стадии попали сразу четыре футболиста "Шахтера", сообщает официальный Twitter Лиги Европы.
В символическую сборную включены авторы голов в матче против "Базеля" Жуниор Мораес, Тайсон и Додо, а также Марлос, который записал на свой счет две голевые передачи.
Полностью символическая сборная в Лиге Европы выглядит следующим образом:
Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген"), Додо ("Шахтер"), Гарри Магуайр ("МЮ"), Диего Годин ("Интер"), Аарон Ван-Биссака ("МЮ"), Эвер Банега ("Севилья"), Марлос ("Шахтер"), Тайсон ("Шахтер"), Антони Марсьяль ("МЮ"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Жуниор Мораес ("Шахтер").
"Шахтер" в "Финале восьми" Лиги Европы
- В 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" в Гельзенкирхене разгромил "Базель" со счетом 4:1.
- Главный тренер "горняков" Луиш Каштру назвал матч против "Базеля" "сложным", но подчеркнул, что его подопечные "доминировали".
- В полуфинале "Шахтер" 17 августа сыграет с итальянским "Интером". Шансы "горняков" в этой дуэли оценил главный тренер "Базеля".
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