Четыре футболиста Шахтера включены в команду недели в Лиге Европы

Донецкий клуб успешно преодолел четвертьфинальную стадию.

УЕФА представил символическую сборную по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.

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В команду лучших игроков этой стадии попали сразу четыре футболиста "Шахтера", сообщает официальный Twitter Лиги Европы.

В символическую сборную включены авторы голов в матче против "Базеля" Жуниор Мораес, Тайсон и Додо, а также Марлос, который записал на свой счет две голевые передачи.

Полностью символическая сборная в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген"), Додо ("Шахтер"), Гарри Магуайр ("МЮ"), Диего Годин ("Интер"), Аарон Ван-Биссака ("МЮ"), Эвер Банега ("Севилья"), Марлос ("Шахтер"), Тайсон ("Шахтер"), Антони Марсьяль ("МЮ"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

"Шахтер" в "Финале восьми" Лиги Европы

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