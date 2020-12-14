Лига чемпионов / фото REUTERS

УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Расписание опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Стартует 1/8 финала 16 февраля, а завершится 17 марта.

Календарь матчей ЛЧ

16 февраля

22.00. "Барселона" - ПСЖ

22.00. "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"

17 февраля

22.00. "Порту" - "Ювентус"

22.00. "Севилья" - "Боруссия" Д

23 февраля

22.00. "Атлетико" - "Челси"

22.00. "Лацио" - "Бавария"

24 февраля

22.00. "Аталанта" - "Реал"

22.00. "Боруссия" М - "Манчестер Сити"

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9 марта

22.00. "Ювентус" - "Порту"

22.00. "Боруссия" Д - "Севилья"

10 марта 

22.00. "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"

22.00. ПСЖ - "Барселона"

16 марта

22.00. "Манчестер Сити" - "Боруссия" М

22.00. "Реал" - "Аталанта"

17 марта

22.00. "Челси" - "Атлетико"

22.00. "Бавария" - "Лацио"

Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать

  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 14 декабря в Ньоне.

  • В 1/8 финала победители групп играют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии не могли встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

  • В четвертьфинал выйдут победители двухматчевых противостояний. 

  • Плей-офф ЛЧ продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

  • Действующим победителем турнира является "Бавария".

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Автор: Антон Дударь