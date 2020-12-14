УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Расписание опубликовано на официальном сайте УЕФА.
Стартует 1/8 финала 16 февраля, а завершится 17 марта.
Календарь матчей ЛЧ
16 февраля
22.00. "Барселона" - ПСЖ
22.00. "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
17 февраля
22.00. "Порту" - "Ювентус"
22.00. "Севилья" - "Боруссия" Д
23 февраля
22.00. "Атлетико" - "Челси"
22.00. "Лацио" - "Бавария"
24 февраля
22.00. "Аталанта" - "Реал"
22.00. "Боруссия" М - "Манчестер Сити"
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9 марта
22.00. "Ювентус" - "Порту"
22.00. "Боруссия" Д - "Севилья"
10 марта
22.00. "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
22.00. ПСЖ - "Барселона"
16 марта
22.00. "Манчестер Сити" - "Боруссия" М
22.00. "Реал" - "Аталанта"
17 марта
22.00. "Челси" - "Атлетико"
22.00. "Бавария" - "Лацио"
Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 14 декабря в Ньоне.
В 1/8 финала победители групп играют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии не могли встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.
В четвертьфинал выйдут победители двухматчевых противостояний.
Плей-офф ЛЧ продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.
Действующим победителем турнира является "Бавария".
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