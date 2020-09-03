Женскую сборную Бразилии приравняли к мужчинам / фото fifa.com
Конфедерация футбола Бразилии приняла решение уравнять выплаты членам мужской и женской сборных по футболу.
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Об этом сообщил официальный сайт организации.
"Отличий по половому признаку больше не будет - мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам", - заявил президент бразильской конфедерации Рожерио Кабоклу.
Таким образом, члены обеих команд будут получать одинаковые призовые за выступление на чемпионатах мира и других турнирах, а также по итогам сборов и товарищеских матчей.
- Ранее по этому пути уже пошли Федерация футбола Австралии, а также руководство английского футбола.
- Мужская сборная Бразилии является одной из лучших в истории футбола. Команда пять раз выигрывала чемпионат мира, а также девять раз - Кубок Америки.
- Женская сборная Бразилии пять раз побеждала на чемпионате Южной Америки и один раз завоевывала серебро чемпионата мира.
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