Новое правило ведено с марта текущего года.

Конфедерация футбола Бразилии приняла решение уравнять выплаты членам мужской и женской сборных по футболу.

Читайте также22 года в футболе: знаменитый бразильский защитник объявил о завершении карьеры (видео)

Об этом сообщил официальный сайт организации.

"Отличий по половому признаку больше не будет - мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам", - заявил президент бразильской конфедерации Рожерио Кабоклу.

Таким образом, члены обеих команд будут получать одинаковые призовые за выступление на чемпионатах мира и других турнирах, а также по итогам сборов и товарищеских матчей.

Ранее по этому пути уже пошли Федерация футбола Австралии, а также руководство английского футбола.

Мужская сборная Бразилии является одной из лучших в истории футбола. Команда пять раз выигрывала чемпионат мира, а также девять раз - Кубок Америки.

Женская сборная Бразилии пять раз побеждала на чемпионате Южной Америки и один раз завоевывала серебро чемпионата мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь