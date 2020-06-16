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Перепутал с немецким топ-клубом: главный тренер команды Первой лиги оконфузился на тренировке (фото)

16:52, 16 июня 2020
Футбол
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Федык возглавил Рух 15 июня / фото fcrukh.com

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Об этом сообщает ISPORT.

Символика "Руха" по цветам напоминает лого дортмундского клуба, поэтому на первый взгляд эту деталь можно не заметить. 

Тем не менее, пресс-служба клуба решила все равно обновить фото, на котором Федык стоит рядом с новым консультантом "Руха" Мироном Маркевичем в штанах "Боруссии". На новом снимке логотип клуба Бундеслиги пропал.

"Рух" лидирует в таблице Первой лиги Украины, набрав 39 очков после 19 туров.

фото isport.ua
фото isport.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Руха" предложил объединить чемпионаты Украины и Польши.

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