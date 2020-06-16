Перепутал с немецким топ-клубом: главный тренер команды Первой лиги оконфузился на тренировке (фото)

Иван Федык надел штаны с символикой дортмундской "Боруссии".

Новый главный тренер львовского клуба "Рух" Иван Федык пришел на первую тренировку команды в штанах с эмблемой дортмундской "Боруссии".

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Об этом сообщает ISPORT.

Символика "Руха" по цветам напоминает лого дортмундского клуба, поэтому на первый взгляд эту деталь можно не заметить.

Тем не менее, пресс-служба клуба решила все равно обновить фото, на котором Федык стоит рядом с новым консультантом "Руха" Мироном Маркевичем в штанах "Боруссии". На новом снимке логотип клуба Бундеслиги пропал.

"Рух" лидирует в таблице Первой лиги Украины, набрав 39 очков после 19 туров.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Руха" предложил объединить чемпионаты Украины и Польши.

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