Перепутал с немецким топ-клубом: главный тренер команды Первой лиги оконфузился на тренировке (фото)
16:52, 16 июня 2020Футбол
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Иван Федык надел штаны с символикой дортмундской "Боруссии".
Федык возглавил Рух 15 июня / фото fcrukh.com
Новый главный тренер львовского клуба "Рух" Иван Федык пришел на первую тренировку команды в штанах с эмблемой дортмундской "Боруссии".
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Об этом сообщает ISPORT.
Символика "Руха" по цветам напоминает лого дортмундского клуба, поэтому на первый взгляд эту деталь можно не заметить.
Тем не менее, пресс-служба клуба решила все равно обновить фото, на котором Федык стоит рядом с новым консультантом "Руха" Мироном Маркевичем в штанах "Боруссии". На новом снимке логотип клуба Бундеслиги пропал.
"Рух" лидирует в таблице Первой лиги Украины, набрав 39 очков после 19 туров.
фото isport.ua
фото isport.ua
УНИАН ранее сообщал о том, что президент "Руха" предложил объединить чемпионаты Украины и Польши.
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