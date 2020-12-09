"Шахтеру" предстоит игра с итальянским грандом на выезде.

9 декабря на стадионе Джузеппе Меацца в Милане состоится решающий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

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"Шахтер"

Отметим, что ситуация в группе В перед решающими матчами сложилась крайне непростая и сложная. Все четыре коллектива имеют шансы выйти в плей-офф, а три из них ещё и рискуют остаться без евровесны – "Боруссия" М лидирует, имея восемь очков в активе, у "Шахтера" и "Реала" по семь, а "Интер" набрал пять зачетных баллов.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков. "Горнякам" для попадания в 1/8 финала ЛЧ необходимо побеждать "Интер", или же играть вничью и надеяться на аналогичный результат в параллельном матче группы В.

В данный момент игроки "Шахтера" находятся в неплохой форме и должны быть в хорошем настроении: в последнем туре УПЛ они размялись на скромном "Минае", отправив в его ворота пять мячей. Сейчас "горняки" занимают второе место в чемпионате, имея в своем активе 26 зачетных пунктов.

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"Интер"

У "Интера" же ситуация в группе еще сложнее, чем у "Шахтера": они набрали 5 очков и замыкают квартет В. Но от того цель на игру только одна - надо побеждать, и при этом надеяться, что "Реал" и "Боруссия" М не скатают ничью (она отправит "Интер" в ЛЕ даже в результате успеха миланцев). Кстате, о возможности такого "договорняка" накануне писати СМИ, но тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что не верит в подобное.

В Серии А "Интер" на выходных одержал дежурную домашнюю победу над "Болоньей" (3:1). Он набрал 21 очко по итогам десяти туров и занимает второе место в турнирной таблице.

Кто не сыграет в матче?

У "Шахтера" перед матчем серьезные проблемы с кадрами. К отсутствию Коноплянки, Исмаили и Корниенко уже можно было бы привыкнуть, но в Милан также не полетели Мораес, Фернандо и Кривцов – они так и не успели восстановиться от травм. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет.

"Интер" также не остался без потерь. Барелла получил травму лодыжки на тренировке и рискует не выйти на поле, а Артуро Видаль точно не сыграет – чилиец повредил мышцу бедра. Кроме того, в лазарете давно находятся Наинголлан, Весино и Коларов.

Ориентировочные составы

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, Де Врей, Хакими, Гальярдини, Сенси, Брозович, Янг, Мартинес, Лукаку

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с "Реалом", чем о поражениях с "Боруссией" М. Ни один из этих результатов не повлияет на нашу игру. Наша концентрация полностью на игре с "Интером". Все, что было до этого, нас не интересует. Мы прекрасно знаем, что мы в группе, где все команды претендуют на 1/8. Как мы пройдем "Интер"? Также как он хочет пройти через нас. С полной отдачей в игре, амбициями, внимательностью и желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Прежде всего мы должны быть аккуратны в нашей обороне. Также должны выполнять необходимый объем работы в обороне и почаще добираться до чужой штрафной. Я ощущаю, что мои игроки чувствуют себя уверенно психологически. Мы уже отработали полностью все, что связано с игрой. Нам осталось уточнить лишь некоторые детали".

Главный тренер "Интера" Антонио Конте:

"Этот матч не будет похож на нашу первую встречу с "Шахтером" в этом розыгрыше. Сейчас нам надо обязательно зарабатывать три очка, хотя ситуация в полузащите у нас не лучшая. Придется провести анализ и найти наилучший вариант. Я не переживаю о матче "Реал" - "Боруссия", потому что речь о Лиге чемпионов и серьезных командах. Надеюсь, медиа тоже не будут раздувать историю об их возможной договоренности. Нам надо просто выходить и играть с "Шахтером", заботиться лишь о том, чтобы одолеть серьезного соперника. У них хорошая техника, скорость. Играть с "Шахтером" непросто. Мы встречаемся уже в третий раз, и каждый раз это отдельная история. Но у нас нет другого выбора - надо побеждать".

Арбитр

Матч между "Интером" и "Шахтером" рассудит ненавистный для украинских болельщиков словенский арбитр Славко Винчич. В 2017-м он стал одной из главных причин вылета "Шахтера" с Лиги Европы.

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Автор: Олег Давыгора