Донецкий "Шахтер" без проблем одолел "Минай".

Донецкий "Шахтер" разгромил "Минай" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 5:1 в пользу "горняков".

Действующий чемпион вышел вперед на 20-й минуте благодаря автоголу Олега Допилки. Через минуту счет уже был 2:0 - результативным ударом отметился Фернандо.

На 29-й минуте Манор Соломон забил в ворота гостей третий мяч, однако через шесть минут "Минай" ответил голом Анатолия Нуриева.

В дебюте второго тайма Николай Матвиенко снова сделал счет разгромным. Вскоре, а именно на 55-й минуте, гости могли во второй раз огорчить "Шахтер", но Нуриев ударом с пенальти отправил мяч в перекладину.

На 72-й минуте была поставлена точка в матче - после удара Богдана Вьюнника и рикошета от Максима Лопыренка мяч влетел в ворота "Миная". Так был забит второй автогол в матче.

"Шахтер" - "Минай" - 5:1

Голы: Допилка, 20 (авт.), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 (авт.) – Нуриев, 35

На 55-й минуте Анатолий Нуриев ("Минай") не забил пенальти (перекладина).

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао (Степаненко, 80), Бондарь, Болбат, Алан Патрик (Коваленко, 70), Майкон, Тайсон (Вьюнник, 70), Маркос Антонио (Тете, 70), Соломон, Фернандо (Марлос, 65).

"Минай": Каниболоцкий, Сакив (Малепе, 77), Лопыренок, Допилка (Матич, 61), Маембе, Пиняшко, Голодюк (Снижко, 71), Ткачук (Хахлев, 71), Нуриев (Карноза, 61), Шиндер, Кожанов.

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

12-й тур УПЛ пройдет с 5 по 6 декабря: где смотреть матчи по ТВ.

В первом матче тура Львов вдевятером удержал ничью в матче против Ингульца.

"Шахтер" (26 очков) обошел киевское "Динамо" в турнирной таблице и вышел в лидеры. "Минай" (9 баллов) находится на 11-м месте.

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе 6 очков.

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Автор: Олег Давыгора