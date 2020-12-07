"Горняков" ждет решающий матч за продолжение борьбы в еврокубках.

9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграет с "Интером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом этого матча.

Победа итальянского клуба оценивается коэффициентом 1,30, ничья - коэффициентом 6,10, а победа "Шахтера" - 9,50.

На то, что "Интер" не проиграет (победит или сыграет вничью) на своем поле, букмекеры дают коэффициент 1,07, тогда как на то, что "Шахтер" наберет очки в решающем матче - коэффициент 3,75.

"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Матч "Интер" - "Шахтер" пройдет 9 декабря на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 22.00.

Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

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Автор: Антон Дударь