Судьба "Шахтера" в еврокубках решится по итогам матча в Милане.

9 декабря донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с "Интером". Матч пройдет на "Джузеппе Меацца" в Милане.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

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Интер - Шахтер: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию матча "Интер" - "Шахтер" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Также противостояние итальянского и украинского клубов будет доступно для просмотра по подписке на медиасервисе "MEGOGO".

Начало встречи - в 22.00.

"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

Судить матч "Интера" и "Шахтера" будет ненавистный для украинских болельщиков рефери.

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Автор: Антон Дударь