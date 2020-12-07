Славко Винчич будет главным арбитром поединка "Интер" - "Шахтер".

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером", который состоится 9 декабря в Милане, рассудят словенские арбитры.

УЕФА назначил Славко Винчича главным арбитром поединка "Интер" - "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт организации.

Его помощниками в поле будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Раде Обренович. А вот за VAR будет отвечать поляк Павел Гиль, которому будет помагать словенец Юре Прапротник (ассистент арбитра VAR).

Славко Винчич и украинские клубы

Славко Винчич сравнительно часто судит матчи украинских команд – по два раза он работал на поединках "Динамо" и "Шахтера". Единственная игра, которую наши команды не проиграли, состоялась год назад, когда "Шахтер" на выезде сыграл вничью против "Манчестер Сити" (1:1) в рамках группового раунда ЛЧ.

Ранее в 2015-м году этот рефери уже обслуживал матч выездной "Динамо" против "Генгама" в Лиге Европы, в котором киевляне победили со счетом 2:1. В той встрече были удалены Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда.

А в 2017-м Славко Винчич став одной из главных причин вылета "Шахтера" с Лиги Европы. Рефери из Словении на последней минуте основного времени назначил спорный пенальти в ворота "горняков", поверив в симуляцию форварда "Сельты" Джона Гвидетти.

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"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Матч "Интер" - "Шахтер" пройдет 9 декабря на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 22.00.

Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

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Автор: Олег Давыгора