Гонсало Игуаин провел насыщенную карьеру в европейских топ-чемпионатах.

Американский футбольный клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о подписании аргентинского бомбардира Гонсало Игуаина.

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32-летний аргентинец принадлежал "Ювентусу", но расторг контракт с итальянским клубом и перешел в "Интер Майами" в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что "Интер Майами" только в марте дебютировал в MLS - высшем дивизионе США. За команду также выступает еще один бывший футболист "Ювентуса" - французский полузащитник Блез Матюиди.

Клуб опубликовал в YouTube нарезку с эффектными голами Игуаина и поприветствовал новичка.

Гонсало Игуаин в Европе: главное

Игуаин покинул Аргентину и присоединился к мадридскому "Реалу" в 2007-м году, после чего забил за испанский клуб более ста голов и покинул его в 2013-м.

Следующим местом выступлений бомбардира был "Наполи". В сезоне-2015/16 Игуаин записал на свой счет 38 забитых мячей.

За "Ювентус" аргентинец выступал с 2016 года, а также на правах аренды защищал цвета "Милана" и "Челси".

Гонсало Игуаин по три раза выигрывал чемпионаты Италии и Испании, а также становился финалистом Лиги чемпионов-2016/17 и участником финала чемпионата мира-2014 в составе сборной.

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Автор: Данил Слесь