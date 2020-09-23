"Динамо" проведет первый матч решающей стадии отбора перед групповым этапом турнира.

В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020-2021.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Гент - Динамо.

Гент - Динамо: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

Команды проведут два поединка на этой стадии. Ответный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 29 сентября.

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"Гент"

Бельгийский клуб, в первую очередь, интересен тем, что его цвета защищают сразу трое украинцев - воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус, имеющий опыт игры за киевлян, а также Игорь Пластун.

Главный тренер "Гента" Вим Де Деккер принял команду после того, как с формулировкой "из-за неблагоприятной атмосферы в команде" был уволен Ласло Болони. У специалиста были разногласия с Яремчуком, который был недоволен подходами и видением футбола Болони.

Команда не лучшим образом начала сезон в чемпионате Бельгии. "Гент" в шести турах одержал всего две победы и потерпел четыре поражения.

Под руководством Де Деккера команда обыграла венский "Рапид" (2:1) в третьем раунде квалификации ЛЧ, а затем в чемпионате удалось победить "Мускрон" (1:0).

Потери у "Гента" есть. Из-за травмы игру пропустит Георгий Чакветадзе, а проблемы в разной степени есть у Романа Безуса, Свена Кумса и Лорана Депуатра. Все это ключевые фигуры для команды.

"Динамо" Киев

Киевляне успешно начали еврокубковый сезон, одержав победу над нидерландским АЗ в Киеве со счетом 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Нельзя сказать, что команда выглядела лучше гостей, но тактически Мирча Луческу переиграл своего коллегу из АЗ. Осторожная игра на контратаках с более-менее надежной защитой позволила пройти дальше.

Еще раньше "Динамо" одержало победу в матче за Суперкубок Украины над донецким "Шахтером" (3:1), а в Украинской Премьер-лиге позади уже три тура, в которых киевляне дважды победили при одном ничейном исходе. В прошлой игре динамовцы разобрались со "Львовом" - 3:1.

Главной проблемой "Динамо" являются травмы и болезни, особенно в линии защиты. В лазарете из-за повреждений остаются Никита Бурда и Александр Тымчик, Денис Попов заболел ангиной, тогда как Артем Шабанов только начал набирать форму, как и атакующий хавбек Беньямин Вербич.

История противостояний

Команды за всю историю встречались всего два раза. Это была квалификация Лиги чемпионов 2010-2011. Тогда украинцы дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.

Слова перед матчем

Главный тренер "Гента" Вим Де Деккер:

"Таких матчей, как против "Динамо", все ждут с нетерпением. Это уже не венский "Рапид", это совершенно другой уровень. На сей раз нам придется провести два матча против очень сильной, сбалансированной команды, по итогам которых, я надеюсь, нас ждет приятный приз в виде группового раунда Лиги чемпионов".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Естественно, нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет - однозначно результат. Что касается первого матча, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как будет складываться матч".

Ориентировочные составы

"Гент": Руф, Фортуна, Арсланаджич, Пластун, Кастро-Монтес, Овусу, Дорш, Кумс, Яремчук, Депуатр, Ботака

"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Родригес, Буяльский, Де Пена, Супряга

Арбитр

Главным арбитром поединка будет румын Овидиу Хацеган, который ранее трижды работал на матчах "Динамо".

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Автор: Данил Слесь