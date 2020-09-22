В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде против бельгийского "Гента".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Гент - Динамо.
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2". В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в рамках которой эксперты в студии обсудят шансы обеих команд.
Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Дуэль будет состоять из двух матчей - второй поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 29 сентября.
"Гент" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда отбора, обыграв в Киеве нидерландский АЗ. "Гент" также начал свой путь в отборе с третьего раунда. Команда обыграла венский "Рапид".
- "Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.
- В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
- Экс-тренер "Гента" скептически оценил шансы бельгийского клуба в противостоянии с "Динамо".
- Уже известно, кто будет судить матч "Гент" - "Динамо".
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