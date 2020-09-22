Киевляне проведут первый поединок раунда плей-офф квалификации в гостях у соперника.

В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде против бельгийского "Гента".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Гент - Динамо.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2". В 21.15 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в рамках которой эксперты в студии обсудят шансы обеих команд.

Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Дуэль будет состоять из двух матчей - второй поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 29 сентября.

"Гент" - "Динамо": перед матчем

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Автор: Данил Слесь