УЕФА назначил арбитров на матч квалификации Лиги чемпионов.

Главным арбитром первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Гентом" и "Динамо" будет румын Овидиу Хацеган.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Остальные арбитры на поле также являются соотечественниками главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу - все они представляют Румынию. Арбитры на линиях - Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый рефери - Себастьян Колцеску.

Видеоассистентом арбитра будет итальянец Массимилиано Иррати.

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Хацеган ранее трижды работал на матчах "Динамо" в еврокубках, и все они завершились вничью.

В 2011 году румын судил встречу группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Сток Сити" (1:1), в сезоне 2015-2016 работал на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Динамо" (0:0), а в следующем сезоне - на матче группового этапа ЛЧ "Наполи" - "Динамо" (0:0).

"Гент" - "Динамо": перед матчем

"Динамо" проведет первый матч против "Гента" 23 сентября на выезде. Начало встречи - в 22.00. Ответная игра пройдет 29 сентября.

"Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда отбора, обыграв в Киеве нидерландский АЗ. "Гент" также начал свой путь в отборе с третьего раунда. Команда обыграла венский "Рапид".

В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Перед матчем против "Рапида" из "Гента" был уволен главный тренер команды Ласло Болони - с формулировкой "из-за неблагоприятной атмосферы в команде". В частности, известно, что у Болони возникли разногласия с Яремчуком. Команду принял 38-летний Вим Де Деккер.

"Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.

Экс-тренер "Гента" скептически оценил шансы бельгийского клуба в противостоянии с "Динамо".

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Автор: Антон Дударь