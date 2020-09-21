"Динамо" первый матч раунда плей-офф Лиги Европы проведет на выезде.

Киевское "Динамо" 23 сентября проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Команды встретятся на "Геламко Арене" в Генте.

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Гент - Динамо.

Букмекеры в первом матче отдают незначительное преимущество хозяевам поля.

На победу "Гента" можно сделать ставку с коэффициентом 2.48, тогда как на победу "Динамо" - 2,95. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

В то же время "Динамо" является фаворитом на выход в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей. На проход киевлян букмекеры дают коэффициент 1,65, а на итоговый успех "Гента" - 2,24.

"Гент" - "Динамо": перед матчем

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Автор: Антон Дударь