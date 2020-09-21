Киевское "Динамо" 23 сентября проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Команды встретятся на "Геламко Арене" в Генте.
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Гент - Динамо.
Букмекеры в первом матче отдают незначительное преимущество хозяевам поля.
На победу "Гента" можно сделать ставку с коэффициентом 2.48, тогда как на победу "Динамо" - 2,95. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.
В то же время "Динамо" является фаворитом на выход в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей. На проход киевлян букмекеры дают коэффициент 1,65, а на итоговый успех "Гента" - 2,24.
"Гент" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда отбора, обыграв в Киеве нидерландский АЗ. "Гент" также начал свой путь в отборе с третьего раунда. Команда обыграла венский "Рапид".
- В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
- "Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.
- Экс-тренер "Гента" скептически оценил шансы бельгийского клуба в противостоянии с "Динамо".
- Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что шансы "Динамо" и "Гента" - 50 на 50.
- Уже известно, кто будет судить матч "Гент" - "Динамо".
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