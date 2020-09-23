Команды проведут первую встречу в плей-офф отбора турнира.

Киевское "Динамо" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет на выезде с бельгийским "Гентом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Гент - Динамо.

Гент - Динамо: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 22.00.

В связи с пандемией коронавируса команды сыграют при пустых трибунах.

Гент - Динамо: анонс матча

Команда Мирчи Луческу в третьем раунде отбора обыграла дома нидерландский АЗ со счетом 2:0. Перед поединком с бельгийцами киевляне разобрались в УПЛ со "Львовом" - 3:1.

Гент - Динамо: прогноз букмекеров

У "Гента" было кризисное начало сезона, что привело к отставке главного тренера Ласло Болони, а его место занял Вим Де Деккер. Под руководством нового наставника коллектив с украинцами Яремчуком, Безусом и Пластуном обыграл венский "Рапид" (2:1) на предыдущей стадии квалификации. Также в национальном чемпионате "Гент" скромно победил "Мускрон" (1:0).

Главным рефери матча назначен румын Овидиу Хацеган, который трижды работал на поединках с участием "Динамо" в еврокубках. Все они завершались вничью.

Лига чемпионов, квалификация, плей-офф

Гент - Динамо

Онлайн-трансляция матча

"Динамо" уже опробовало газон местного стадиона.

Накануне динамовцы погуляли по Генту.

"Динамо" прилетело в Бельгию еще 21 сентября.

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский отметил, что не контактировал с украинцами из "Гента" перед матчем:

"Не общался ни с кем потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.

Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на сто двадцать процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане".

Команды встречались всего два раза. Это была квалификация Лиги чемпионов 2010-2011. Тогда украинцы дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.

Обладатель путевки в групповой этап турнира будет определен по итогам двух матчей. Вторая игра команд состоится 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Автор: УНИАН