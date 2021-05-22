Дуглас Коста вернулся в Бразилию.

Арендное соглашение Дугласа Косты с немецкой "Баварией" подошло к концу и бразилец вернулся в "Ювентус".

Об этом сообщил официальный сайт "Баварии".

"Ювентус" в свою очередь договорился о том, чтобы отдать в аренду Косту бразильскому клубу "Гремио". 30-летний футболист вернулся на свою родину и будет играть за команду, воспитанником которой он является.

Соглашение Дугласа с "Гремио" действует до 30 июня 2022 года - в тот же день кончится контракт бразильца с "Ювентусом".

Дуглас Коста: карьера

Дуглас Коста защищал цвета донецкого "Шахтера" с 2010-го по 2015-й год.

Атакующий вингер после выступлений за "горняков" провел два сезона в "Баварии", затем присоединился к "Ювентусу" на четыре сезона, а в прошлом году вернулся в аренду в "Баварию".

В текущем сезоне Коста провел 22 поединка, был игроком ротации в команде Ганси Флика. Забил 1 гол и отдал три ассиста. Ему мешали раскрыться травмы.

Коста провел 31 матч за национальную сборную Бразилии и забил три гола.

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Автор: Артем Будрин